Fernanda Lima e Rodrigo HilbertReprodução do Instagram

Publicado 17/02/2024 11:23

Rio - Fernanda Lima compartilhou com os seguidores um momento de intimidade com o marido, Rodrigo Hilbert, no Instagram, na manhã deste sábado. A apresentadora mostrou um vídeo em que os dois aparecem na cama e comentando a possibilidade de irem à Marquês de Sapucaí, nesta noite, para assistirem ao desfile das campeãs do carnaval deste ano.

"'Vamos pra Sapucaí? Pras campeãs?", perguntou ela ao marido, aos risos. "Não", disse o apresentador, enquanto dava beijinhos na mulher e trocava chamegos com ela. "Você estava todo animado", afirmou Fernanda. "Nunca", comentou. Rodrigo ainda brincou com a promoter Carol Sampaio. "Carolzita, desta vez, não", declarou.

Na legenda da publicação, Fernanda escreveu: "'Vamos pra Sapucaí?' já virou nosso meme. Todo ano igual. E aí? Vamos ou não vamos?". Nos comentários, os internautas elogiaram a química do casal. "Gente, quem ia querer ir pra qualquer lugar?", quis saber um. "Eu não ia sair dessa cama, você já é campeã, mana", disse outro. "O que é a Sapucaí diante deste Sambódromo aí! Oh... lá em casa!", brincou uma terceira pessoa.