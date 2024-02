Anitta homenageia a Mangueira no desfile de seu bloco no Rio - Renan Areias/ Agência O Dia

Anitta homenageia a Mangueira no desfile de seu bloco no RioRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 17/02/2024 07:48 | Atualizado 17/02/2024 10:04

Rio - Anitta contou com a presença de inúmeros famosos no desfile de seu megabloco, no Centro do Rio, na manhã deste sábado. Para a ocasião, a Poderosa apostou um look em homenagem à Estação Primeira de Mangueira, 20 vezes campeã e uma das poucas agremiações do Grupo Especial presidida por uma mulher, Guanayra Firmino.

"O mais legal do tema que escolhemos esse ano foi poder viajar na história das escolas de samba e suas comunidades. A potência artística do nosso carnaval é gigante, gente. Adorei homenagear esse universo tão brasileiro, tão nosso", afirma a cantora.



O enredo em questão foi desfilado em 2023 pela Mangueira, intitulado "As Áfricas que a Bahia canta". A escola verde e rosa levou para avenida a construção das visões da cultura africana na Bahia, a partir da musicalidade. Destacou também o protagonismo feminino, sobretudo de mulheres pretas, mães, deusas e rainhas, que lutaram contra o racismo e a intolerância.

Vários artistas marcam presença no bloco da cantora como: Monique Alfradique, Vivi, Drika Marinho e André Marinho. Neste sábado, Anitta ainda vai abrir o desfile das campeãs com um show — que também vai contar com a participação de outros artistas — para celebrar os 40 anos da Liesa e do Sambódromo.