Publicado 17/02/2024 15:50

Rio - Pedro Cardoso publicou neste sábado (17), em seu Instagram, um longo desabafo apontando que foi cortado do cartaz da série "A Grande Família" no Globoplay. O ator, que interpretou Agostinho Carrara, afirmou que não foi um acidente ter sido tirado da imagem.

"O direito autoral e a autoimagem nacional. A ética, eu penso, deveria forçar um equilíbrio de poder na relação econômica-simbiótica entre o comerciante investidor e o artesão. Assim deveria ser pelo imperativo ético que reclama justiça; e de estarem ligados por interesse comum e mútua dependência", iniciou o artista.



"Mas o sistema jurídico atual autoriza o comerciante investidor a se apossar da totalidade da titularidade da criação do artesão. E, mesmo que a lei proteja o direito moral - que garantiria ao autor sua autoria sobre a obra - a lei permite que o comerciante investidor se faça dono de obra chamada coletiva. E, para além da lei, ainda o poder econômico permite o abuso de a obra ser modificada pelo comerciante investidor a contra gosto de seu autor, o artesão. Está nos contratos e os tribunais, ao que sei - e não seu tudo - creio que confirmam o direito e sua extensão para além", disse.



"Eu disse, faz algum tempo, que se houvesse no Brasil profissionais de jornalismo honestos e livres eles investigariam os contratos impostos aos criadores de áudio-visual pelos comerciantes investidores e seus prepostos", completou.



O ator ainda criticou a falta de posicionamento da imprensa diante do tema. "A imprensa cultural do Brasil se dedica mais a fofoca dos 'famosos' e suas vidas particulares do que a assuntos consequentes da vida cultural. Faz dinheiro mais fácil falar sobre coisa alguma do que sobre a realidade do país".



Pedro também citou a classe artística do país. "A classe artística - a cada dia mais vazia de artistas - se cala sob a ameaça do desemprego, embora alguns mantenham a pose de pessoas de sucesso".



"A questão do aprimoramento da defesa do direito autoral pode parecer um mero interesse classista. Mas a interferência deformadora do comerciante investidor na obra de arte faz com que o povo se veja deformado ideologicamente no seu espelho áudio-visual, e outros. A defesa do direito autoral é defesa da fidelidade do reflexo que o artesão produz do seu povo, questão de soberania nacional, aprendi com Ariano e com Amir, e tantos mais", declarou.



"Eu me insurjo contra a ilegalidade legalizada do direito autoral desde o meu primeiro dia na profissão. E acumulo derrotas. O apagamento da minha figura no cartaz promocional de A Grande Família não é acidental. É determinação de me apagar da história. Patético!", concluiu.



"A Grande Família" foi uma produção da TV Globo, que foi ao ar entre 2001 e 2014. A série contava o cotidiano de uma família do subúrbio do Rio de Janeiro. Além de Pedro Cardoso, Lúcio Mauro Filho, Guta Stresser, Marco Nanini e Marieta Severo também protagonizaram a produção.