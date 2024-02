Danielle Winits exibe bumbum definido com biquíni fio-dental - Reprodução/Instagram/André Gonçalves

Publicado 17/02/2024 19:05

Rio - Danielle Winits, de 50 anos, deu um show de beleza em um ensaio de fotos tiradas pelo seu marido, o ator André Gonçalves. Neste sábado (17), a dançarina abalou as redes ao posar de biquíni de oncinha no quintal de casa, fazendo graça com o fato de estar curtindo o seu pós-Carnaval no conforto de sua mansão no Joá, na Zona Oeste do Rio.