Bruna Biancardi exibe sorrisão de Mavie em novos cliques e encanta web Reprodução / Instagram

Publicado 17/02/2024 12:45

Rio - Bruna Biancardi, exibiu o sorriso da filha Mavie, fruto do seu antigo relacionamento com Neymar, nesta sexta-feira (16). Através do Stories no Instagram, a influenciadora compartilhou os novos cliques com seus seguidores, deixando todos apaixonados pela bebê.

"Eu não posso babar sozinha nessas fotos que a dinda Hanna Carvalho tirou", escreveu Bruna.



A pequena posou no colo da mãe sorridente, usando uma peça verde com florzinhas brancas, e uma faixa na cabeça com uma grande flor.