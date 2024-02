Caio Castro e Alinne Costa curtem viagem com amigos na Bahia após 'beijão' no Carnaval - Reprodução/Instagram

Publicado 17/02/2024 21:06

Rio - Depois de pararem a web com o "beijão" que deram no meio do Carnaval de Salvador, o ator Caio Castro surgiu novamente ao lado da cantora Alinne Rosa. Nesta sexta-feira (16), a atriz compartilhou alguns registros dos dois aproveitando seus últimos dias de festa em uma viagem entre amigos para a ilha do litoral nordestino.

Pelos seus stories do Instagram, oa dois mostraram um poucos dos seus dias de descanso, posando juntos na piscina do resort onde estão hospedados e aparecendo lado a lado em uma casinha de madeira no meio do mar. Apesar destes novos registros e de fãs terem ido à loucura com o beijo dos influenciadores da noite do dia 11, ambos negaram ter qualquer tipo de envolvimento romântico. "É beijo de amigo. São mais de 10 anos de amizade", esclareceu o galã ainda durante o bloco.O caso aconteceu durante o terceiro dia de apresentações de Alinne em Salvador, quando comandava um trio sem cordas no circuito Dodô, que vai da Barra até Ondina. Após convidar Caio para subir no trio e também participar do show, os dois cantaram a música 'Pensa em Mim', da banda Cheiro de Amor, e logo começaram a dançar agarradinhos, eventualmente surpreendendo a todos com sua "sessão de pegação".