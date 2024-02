Bella Campos participa do Rango Brabo - Reprodução de vídeo

Publicado 23/02/2024 08:03 | Atualizado 23/02/2024 09:01

Rio - Bella Campos, de 26 anos, fez algumas revelações sexuais durante sua participação no "Rango Brabo", do podcast "Pod Pah", nesta terça-feira. Em uma brincadeira com Diogo Defante e a chef Thais Diegues, a atriz, que deu vida à Jenifer em "Vai na Fé", contou que nunca fez suruba, mas não descartou a possibilidade.

"Não fiz, não. Mas acho que eu faria", entregou. Questionada sobre o lugar mais inusitado que já transou, a artista respondeu: "Pô, na praia é ruinzão". Ela também negou que já tenha feito sexo a três.

Em outro momento, Bella contou se fuma 'baseado'. "Pior que não. Todo mundo acha que eu fumo, mas eu não fumo. Eu tenho uma cara de que tipo assim, um olho puxadinho, uma coisa, quando estou cansada...Sou meio assim (paz e amor) por natureza. Tá tudo bem, o mundo, a planta, as flores".