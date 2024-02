Anitta, Luísa Sonza e Ludmilla participam de premiação de música latina, em Miami

Rio - Anitta, Luísa Sonza e Ludmilla ficaram encarregadas de representar o Brasil durante a cerimônia do Lo Nuestro, prêmio de música latina, que ocorreu na noite de quinta-feira, em Miami, nos Estados Unidos. O evento ainda contou com uma performance da Poderosa, que impressionou ao fazer um medley das músicas "Bellakeo", "Bota Niña" e "Mil Veces".

Anitta, que foi indicada às categorias "Colaboração do Ano (pop-urbano)", com a música "La Loto", em parceria com Tini e Becky G, e "Artista Feminina do Ano (urbano)", optou por um vestido preto futurista da grife Mugler para atravessar o red carpet. Já Luísa, sensualizou com uma peça repleta de recortes, junto ao uso de um capuz, tendência entre as famosas. Ludmilla, que chegou acompanhada da mulher, Brunna Gonçalves, escolheu uma roupa prata e abriu mão dos saltos para utilizar um par de tênis.

Veja registros da premiação

O PODER DESSE VÍDEO! LUDMILLA e Brunna Gonçalves se beijando durante o Pink Carpert. #PremioLoNuestro pic.twitter.com/RK9XaborRU — UpdateCharts (@updatecharts) February 23, 2024

Luísa Sonza no Pink Carpet do Premio Lo Nuestro. #PremioLoNuestro pic.twitter.com/MQhRxYWxXw — UpdateCharts (@updatecharts) February 23, 2024

