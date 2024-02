Gabriela Medeiros, a Buba de 'Renascer', publica fotos sensuais nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 24/02/2024 09:43 | Atualizado 24/02/2024 11:27

Rio - A atriz Gabriela Medeiros, que interpreta a Buba na novela "Renascer", compartilhou fotos sensuais em seu perfil no Instagram. As imagens foram acompanhadas com a frase "Por que você fez isso comigo?????", escrita em inglês.



A publicação, feita na noite de sexta-feira (23), recebeu diversos elogios dos seguidores, com comentários sobre sua beleza e atuação na trama do horário nobre da TV Globo. Na história, a personagem de Gabriela vive uma relação com José Venâncio, interpretado pelo ator Rodrigo Simas.