Xuxa e Rita Cadillac fazem pose para fotoReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2024 08:20 | Atualizado 24/02/2024 09:01

Rio - Xuxa Meneguel recebeu convidados no cruzeiro em comemoração ao seu aniversário de 61 anos. O evento "Navio Carna Xuxa" contou com a presença de personalidades como Milton Cunha, Nanny People, Fernanda Gentil, Fabiana Karla e Rita Cadillac, com quem fez poses sexys para fotos.

No segundo dia de fotos, a rainha dos baixinhos fotografou com mais de 500 pessoas, exibindo o look inspirado no "Calma, Calabreso", bordão criado pelo cantor Toninho Tornado que ganhou as redes após a fala de Davi, do "BBB 24". O evento vai até segunda-feira (26).