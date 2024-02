Paolla Oliveira curte as férias nas Ilhas Maldivas - Reprodução do Instagram

Publicado 28/02/2024 11:05 | Atualizado 28/02/2024 11:13

Rio - De férias nas Ilhas Maldivas, Paolla Oliveira esbanjou beleza e boa forma ao praticar stand up paddle no mar cristalino do local. Em cliques publicados no Instagram, a atriz aparece de biquíni e toda sorridente. Ela ainda brincou sobre a preparação para o exercício físico. "Filtro solar e ser feliz", escreveu na legenda.

Os internautas não economizaram nos elogios. "Essa mulher é muito perfeita", afirmou um admirador de Paolla. "Simplismente maravilhosa", disse outro. "Que obra de arte essa mulher", opinou uma terceira pessoa. Na postagem, Paolla também mostrou um vídeo em que caminhando por Maldivas ao lado do namorado, Diogo Nogueira. Logo em seguida, eles entram no mar.