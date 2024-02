Rafa Kalimann renova o bronzeado em praia no Rio

Rio - Rafa Kalimann, de 30 anos, aproveitou o momento de folga, nesta quarta-feira, para curtir uma praia. De biquíni branco e óculos escuros, atriz renovou bronzeado nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e chamou a atenção devido sua beleza e boa forma. Para se proteger do sol, a influenciadora digital e ex-BBB não dispensou o uso do protetor. Ela também leu um livro e tomou água de coco no local.

"Estou amando odiar a Jéssica. Estou amando, porque é uma experiência muito boa, uma personagem cheia de possibilidades. Ela não é óbvia, não é direta, tem suas nuances. Acho que o público vai conseguir identificar. Está sendo muito gostoso, estou amando fazer ela", afirmou ela, em entrevista recente ao DIA. Na trama, Jéssica se envolve com Luca Baggio (Jayme Matarazzo), ex-namorado de sua amiga Electra (Juliana Paiva), que ficou presa injustamente.





