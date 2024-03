Viih Tube, Eliezer e a filha Lua - Reprodução / Instagram

Publicado 16/03/2024 12:06 | Atualizado 16/03/2024 13:25

Rio - Os influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer vão comemorar o aniversário de 1 ano da filha Lua nos dias 12, 13 e 14 de abril. A festa será um resort em São Paulo, onde reservaram 100 quartos para os convidados, e terá as apresentações de Larissa Manoela, Lucas Neto, Galinha Pintadinha Mundo Bita e Bolofofos.



Além disso, a programação contará com um teatro de personagens em bonecos vivos e músicas e o show de Manu Bahtidão.



Nesta sexta-feira (15), o casal publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o convite da festa, que impressionou os seguidores. “Mundo da Lua” é entregue dentro de uma caixa verde de pelúcia. Dentro dela, é possível ver uma tela exibindo um vídeo de Lua com os pais embalado por uma música, além de lembranças para os convidados.