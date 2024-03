Duda Nagle faz primeira aparição pública com a namorada e a beija em evento

Rio - Duda Nagle fez a sua primeira aparição pública em um evento ao lado da namorada, Michele Balsamão , nesta sexta-feira (15). O ator e a corretora de imóveis posaram para fotos e compartilharam um momento romântico diante das câmeras, com direito a troca de beijos.

O evento em que eles estavam era uma mostra de decoração. O relacionamento entre Duda e a corretora de imóveis se tornou público em fevereiro deste ano, após ele postar fotos junto a ela nas redes sociais. O ator estava solteiro desde o fim do seu relacionamento com Sabrina Sato, em março de 2023.

Sabrina e Duda foram casados por sete anos e são pais de Zoe, de cinco anos. Após o anúncio do namoro, Balsamão e Nagle foram alvo de diversos comentários, incluindo um que sugeriu que a nova namorada do ator estaria no mesmo patamar que ele. Michele curtiu esse comentário, o que levou alguns internautas a especularem se era uma indireta para a apresentadora.

