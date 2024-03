Diogo Vilela e elenco na estreia da peça O Pagador de Promessas, de Dias Gomes - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 16/03/2024 07:55 | Atualizado 16/03/2024 08:03

Rio - Diversos artistas foram prestigiar o elenco da peça "O Pagador de Promessas", de Dias Gomes, que estreou na Casa de Cultura Laura Alvim, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (15). Entre os famosos presentes, estavam Milton Cunha, Narjara Turetta, Juliana Martins, Charles Fricks e a cantora Joanna.

Protagonizado pelo ator Diogo Vilela e dirigida por Marcus Alvisi, a trama tem como enredo o questionamento da fé de Zé do Burro, em oposição às reações sistemáticas do clero às manifestações religiosas ditas populares, acirrando o debate sobre o cincretismo religioso. Também integram o elenco alunos do programa de bolsas da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) , que foram selecionados por meio de edital para atuar na montagem.