Publicado 16/03/2024 17:05

Rio - MC Loma desmentiu os rumores de que estaria em um relacionamento e enfatizou que não está se envolvendo, nem conversando com ninguém. A cantora veio a público após ser divulgado que ela estaria se aproximando um rapaz.

"Essa pessoa [que me associaram] e eu não somos namorados, não tivemos nenhum envolvimento romântico, ele é apenas um amigo, amigo da minha família toda", esclareceu.

"Como sou a única solteira do grupo, qualquer homem que apareça é automaticamente vinculado como meu namorado. Mas não estou namorando, flertando, conhecendo ou ficando com ninguém. E, com certeza, não estou à procura de um relacionamento amoroso. Quando eu estiver em um, vou compartilhar com vocês, não tenho nada a esconder", continuou ela.

Por fim, a cantora fez questão de afirmar que está feliz como solteira. "Estou feliz e realizada com minha filha, sou completa e feliz sem precisar de um relacionamento amoroso para me completar", concluiu.