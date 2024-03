Peça O pagador de promessas será protagonizada pelo ator Diogo Vilela - Divulgação

Peça O pagador de promessas será protagonizada pelo ator Diogo VilelaDivulgação

Publicado 11/03/2024 14:16 | Atualizado 11/03/2024 18:36

Rio - Quinze atores do Rio de Janeiro receberam certificados, na tarde desta segunda-feira (11), do programa de bolsas da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj). Os contemplados foram selecionados, através de edital, para atuar na peça "O Pagador de Promessas", que estreia dia 15, na renomada Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. O evento teve início às 15h na sede no auditório Ciro Nogueira, da Funarj, no Centro do Rio.