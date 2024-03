Anderson Leonardo recebe visita de amigos no hospital - Reprodução do Instagram

Publicado 19/03/2024 09:59 | Atualizado 19/03/2024 12:37

Rio - Internado, Anderson Leonardo, de 51 anos, recebeu o carinho dos amigos, na noite desta segunda-feira, após passar por um procedimento para aliviar as dores do tratamento do seu câncer inguinal, na região da virilha . No clique do encontro, publicado pelo o vocalista do Molejo no Instragram Stories, ele aparece sorridente na cama do hospital.