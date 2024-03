Giovanna Lancellotti arrasa em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram

Giovanna Lancellotti arrasa em cliques de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 19/03/2024 10:24 | Atualizado 19/03/2024 10:25

Rio - Giovanna Lancellotti exibiu as curvas ao compartilhar uma série de cliques de biquíni no Instagram, nesta terça-feira. A atriz de 30 anos renovou o bronzeado durante um passeio romântico de barco com o noivo, o empresário e diretor de Marketing da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), Gabriel David. Os dois mergulharam com tubarões e ainda estiveram em uma praia deserta.

fotogaleria

"Que dia! Demos a volta em várias ilhas mergulhando com tubarões, estrelas do mar, muitos peixes e corais. E uma praia (pasmem) deserta. Tudo perfeito! Essa viagem vai ficar para sempre no coração", escreveu a artista na legenda.