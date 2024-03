Ferrugem e Ludmilla - Reprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 12:09 | Atualizado 19/03/2024 12:11

Rio - Os internautas e fãs de Ludmilla se manifestaram nas redes sociais após Ferrugem aparecer em um vídeo vazado para criticar a letra da música "Sintomas de Prazer", de autoria da cantora . O pagodeiro criticou o uso de palavrões na composição e se referiu à artista como "maconheira do pagode".

"Sempre um branco querendo invalidar uma mulher preta e da periferia", disse uma internauta no perfil de Ferrugem nas redes sociais. "Tá incomodado só trocar a rádio", opinou outra. "Reveja o seu machismo, olha o tanto de cara que fala coisa pior e nunca tem ninguém falando sobre. Mulheres podem cantar também sobre o que quiser", manifestou uma terceira.

O posicionamento de Ferrugem anteriormente havia surpreendido aos fãs de Ludmilla, já que os cantores compartilharam o palco juntos em músicas como "Paciência". O pagodeiro se defendeu após a repercussão do vídeo e disse que estava apenas brincando.

"Falei isso [maconheira do pagode] porque estava levando as meninas pra escola e escutando pagode no rádio, aí tocou o som dela e elas perguntaram o que era [determinado palavrão]. Aí já viu, né?", justificou. Até o momento, Ludmilla não se pronunciou sobre o incidente, ela apenas deixou se segui-lo nas redes sociais.