Ferrugem e LudmillaReprodução do Instagram

Publicado 19/03/2024 08:41

Rio - Um vídeo em que Ferrugem critica a música "Sintomas de Prazer", de Ludmilla, viralizou nas redes sociais e movimentou a web nesta segunda-feira. Na publicação feita no perfil privado do cantor no Instagram, ele aparece no carro ao lado da mulher, Thaís Vasconcellos, quando cita o teor sexual da canção, que tem a palavra "pussy" (vagina), e cita que o hit estava tocando na rádio às 7h30.

"A gente estava voltando da escola e estava tocando Ludmilla. Qual era?", disse a influenciadora. Ferrugem, então, entoou um trecho do refrão da música. "Aí o Jason: tudo bem, mudou o idioma, mas continua sendo 'pussy' de manhã. Na rádio", comentou Thaís."Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô! Devagar!", declarou o cantor.

Ludmilla não gostou nada da situação e deixou de seguir Ferrugem nas redes sociais. Os dois até então mantinham uma boa relação e gravaram músicas juntos, como "Paciência"e "De Rolê".

A mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira saiu em defesa da filha na web e mandou um recado para o pagodeiro. "Perco aqui a minha admiração. Ferrugem, eu sempre te respeitei, sempre te admirei como artista. Perco aqui a minha admiração por você, meu respeito vai continuar, porque sempre vou respeitar o ser humano. Mas quero deixar claro que essa maconhei** que você tá citando, você tem um feat. (música em parceria) com ela. Sem contar que você queria um outro. Essa maconhei** a que você está se referindo, ela também tem família, ela tem avó, ela tem mãe, e, através do talento dela, ela conseguiu dar dignidade para a família dela. Tem responsabilidade, acorda cedo, não foge da luta, é batalhadora", destacou.

"O fato de você ficar indignado porque as crianças estão gostando dela, reclama com Deus...Ver uma mulher preta no topo é meio difícil, ainda no pagode… Não desce de goela abaixo. Não é porque você é hétero que a sua família merece mais respeito do que a minha", finalizou.

Depois da repercussão, Ferrugem se manifestou através de um comentário no Instagram e disse que tudo não passou de uma brincadeira. "Vocês sabem que foi brincadeira, senão eu não teria postado, né? Fico pensativo sobre o nível de maldade de alguns ao problematizarem o assunto, falei isso porque estava levando as meninas (suas filhas) pra escola e escutando pagode no rádio, aí tocou o som dela e elas perguntaram o que era 'pussy'. Aí já viu, né? Mas se foi pra forçar uma treta, falharam. Deus abençoe", escreveu.