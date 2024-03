Anderson do Molejo é internado - Reprodução/Instagram

Anderson do Molejo é internadoReprodução/Instagram

Publicado 18/03/2024 13:23 | Atualizado 18/03/2024 13:39

Rio - Internado com câncer inguinal , na região da virilha, Anderson Leonardo, 51 anos realizou um procedimento de boqueio de plexo nervoso hipogástrico par aliviar fortes dores que sentia na região.

fotogaleria



"Foi bem-sucedido Graças a Deus! Ele vai passar por avaliação equipe médica, para ver a questão de alta hospitalar", explicou a assessoria do vocalista do grupo Molejo nesta segunda-feira (18). "Foi bem-sucedido Graças a Deus! Ele vai passar por avaliação equipe médica, para ver a questão de alta hospitalar", explicou a assessoria do vocalista do grupo Molejo nesta segunda-feira (18).

O músico está desde o dia 27 de fevereiro internado no hospital Unimed da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Ele foi diagnosticado com um câncer inguinal, na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura do câncer, ele precisou retomar o tratamento no ano passado.