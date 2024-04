Regina Volpato pede desculpa aos seguidores - Reprodução de vídeo

Publicado 15/04/2024 09:44 | Atualizado 15/04/2024 09:51

Rio - Regina Volpato, de 56 anos, se desculpou com os seguidores após ser acusada de praticar sorofobia (preconceito e discriminação contra pessoas com HIV). Em uma sequência de vídeos publicados no Instagram Stories, nesta segunda-feira, a apresentadora do "Chega Mais", do SBT, disse que se sentia envergonhada por um comentário feito em sua rede social e assumiu a falta de informação.

"Eu preciso pedir desculpa e me retratar com as pessoas que ofendi por conta da minha ignorância e da falta de informação no vídeo que publiquei ontem. Eu apaguei o vídeo e quem me conhece sabe que não sou de apagar conteúdo quando erro, pois prefiro assumir o erro. No entanto, no caso desse vídeo, era mais do que erro. Foi preconceito, desinformação… Enfim, eu pratiquei uma coisa que nem sabia o nome, algo que se chama sorofobia", comentou.

"Então, de verdade, eu peço desculpas e já busquei informações sobre o assunto. Preciso agradecer pelo tom extremamente respeitoso com que as pessoas me chamaram atenção. Muita gente. Foram comentários profundos e informativos, comentários e que fizeram com que eu me arrependesse muito desse vídeo… Foram muitos comentários de pessoas me sugerindo perfis para seguir, muitos eu printei para ler, reler e ir atrás das referências...Muito obrigada a todas as pessoas que me trataram desse jeito e me informaram. Teve quem xingasse? Teve! Mas eu até que entendo...Tá tudo certo e faz parte do pacote. Mais uma vez, peço desculpas. Estou envergonhada", concluiu.

Entenda

Regina Volpato interagiu com os fãs em sua rede social e respondeu o questionamento de um internauta. "Apaixonado por um boy que me contou depois de três meses que é HIV positivo. Como continuar?". A apresentadora, então, respondeu: "Por que que não usa preservativo? Primeiro, você vai continuar com uma pessoa que te ocultou uma informação como essa. Que mais que esse moço é capaz de fazer? A gente não esconde isso de ninguém. A não quer falar? Mas que pelo menos usasse e pedisse pra você usar preservativo. Eu acho que não é uma pessoa pra você continuar nada. Mesmo. O que mais ele escondeu? o que mais que ele ocultou? o que mais que ele não falou? o que mais que ele é capaz de fazer? Isso que ele fez não se faz com ninguém em momento algum. Você não tem que continuar com essa pessoa. Esqueça essa paixão. Porque ele vai te decepcionar de novo".

Confira:

Peço desculpas 2 ! pic.twitter.com/zN4jBvb8Zm — Regina Volpato (@volpato_regina) April 15, 2024