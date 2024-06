Marisa Monte recebe título de Doutora Honoris Causa da USP - Reprodução de vídeo

Marisa Monte recebe título de Doutora Honoris Causa da USPReprodução de vídeo

Publicado 25/06/2024 07:44 | Atualizado 25/06/2024 09:21

Rio - Marisa Monte, de 56 anos, recebeu o título de Doutora Honoris Causa da Universidade de São Paulo (USP), em uma cerimônia no auditório do centro de difusão internacional, nesta segunda-feira (24). Um vídeo do momento especial foi compartilhado pela cantora no Instagram.

"Receber esse título é uma prova de que a arte tem o poder de impactar vidas, de despertar consciências e de promover mudanças. É um reconhecimento não apenas na minha trajetória artística, mas também ao poder da música como ferramenta de educação", afirmou a artista em seu discurso.

"Esse título é de todos aqueles que acompanharam o longo da minha carreira, que acreditaram em mim e que se emocionaram com a minha arte. Que possamos continuar a valorizar a arte, a educação, a cultura, construindo um mundo mais sensível, mais inclusivo e mais solidário", completou.

Na legenda da publicação, Marisa escreveu: "Que honra poder oficializar o título de Doutora Honoris Causa da USP sendo a terceira mulher a receber a honraria. É um privilégio poder colaborar com a maior instituição de pesquisa e educação do Brasil. Muito obrigada a todos que depositaram em mim esse voto de confiança. Viva a educação, a ciência, a arte e a cultura!".

Vários famosos parabenizaram Marisa através dos comentários. "Que emoção, Marisa. Que discurso lindo. todo mundo ganha com sua existência. com sua integridade. Obrigada, doutora", disse Sarah Oliveira. "Orgulho de ser tão sua fã... te amo", declarou Carolina Dieckmann. "Parabéns", afirmou Fátima Bernardes. "Brava!!!! Orgulho", vibrou Totia Meirelles.

A concessão do título à Marisa foi fundamentada "pela qualidade do seu trabalho artístico, sua atuação como defensora das artes, da democracia e da educação" e aprovada no final de 2023 pelo Conselho Universitário. A cantora é a terceira mulher a receber esta honraria - as outras duas foram Eveline Du Bois Reymond Marcus, zoóloga alemã radicada no Brasil, e a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que deu nome à lei que combate a violência contra a mulher.

Na USP, ela é embaixadora do Programa USP Diversa, voltado para captação de recursos e financiamento de bolsas de permanência estudantil para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.