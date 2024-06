Barbara Reis curte banho de cachoeira - Reprodução do Instagram

Publicado 25/06/2024 09:53

Rio - Barbara Reis, de 34 anos, curtiu um passeio na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, acompanhada do marido, Raphael Najan. Em uma publicação feita no Instagram, nesta terça-feira (25), a atriz, que está no elenco da "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", aparece coladinha com o amado em uma das imagens e em outras se refrescando em uma cachoeira do local. De biquíni, ela exibiu o corpão em forma.

A artista recebeu uma chuva de elogios nos comentários. "Linda", afirmou um internauta. "Maravilhosa", disse outro. "Muito gostosa", opinou uma terceira pessoa.

Barbara e Raphael estão juntos há cerca de três anos e oficializaram a união em dezembro de 2023, em uma cerimônia intimista. A festa aconteceu no apartamento localizado na Tijuca, Zona Norte do Rio. O preparador físico e bailarino é pai de Luana, e Miguel, frutos de um relacionamento anterior.