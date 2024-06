Cariúcha na porta do hospital - Leo Franco/ Agnews

Publicado 25/06/2024 11:39 | Atualizado 25/06/2024 12:44

Rio - A apresentadora Cariúcha, do "Fofocalizando", do SBT , se emocionou ao receber alta do Hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo, nesta terça-feira (25). Ela estava internada desde a última sexta-feira (21), quando passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de 17 miomas no útero. O procedimento durou cerca de oito horas.



"Tudo bom, gente. Ai, estou respirando, que sensação boa de sentir esse ar puro, esse cheiro. Estou muito feliz", comentou Cariúcha na porta da unidade de saúde.

No último dia 20, ela sofreu com fortes dores abdominais e sangramento intenso, precisando ser transferida para a UTI. Ela havia voltado para o quarto nesta segunda-feira (24).