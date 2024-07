Alice Wegmann como Carolina, em ’Justiça 2’ - Divulgação / Globo / Estevam Avellar

Alice Wegmann como Carolina, em ’Justiça 2’Divulgação / Globo / Estevam Avellar

Publicado 08/07/2024 10:54

Rio - Alice Wegmann, de 28 anos, desabafou nas redes sociais sobre os desafios que enfrenta na rotina intensa de trabalho em filmagens. A atriz abriu uma caixa de perguntas no seu perfil do Instagram e, questionada sobre se sentir desafiada e realizada, revelou que chegou a tomar adrenalina para aguentar o ritmo.

"Eu amo fazer o que faço, sou grata e privilegiada para c*ceta por conseguir viver de arte num país que não valoriza tanto a própria cultura, mas tem as dificuldades", começou a artista, que se destacou na série "Justiça 2", da Globoplay.



"Já vi 5 pessoas de áreas diferentes chorando num mesmo set por falta de organização, já tive meu coração batendo a 31bpm e tomei duas doses de atropina (adrenalina) para reanimar, já questionei muito as horas de trabalho excessivas do audiovisual, já me decepcionei. Nada é constante, mas até onde eu puder, vou viver essa paixão", acrescentou.

Wegmann foi perguntada sobre novos projetos, mas fez suspense. "Já começo as preparações essa semana. O que posso dizer é que vou morar um tempinho no norte do Brasil. E vou tomar um tacacá", comentou.

Malhação

A atriz também comentou sobre o reencontro com os colegas do elenco de "Malhação: Intensa como a Vida", exibida em 2012, na TV Globo: "12 anos depois parecia que o tempo tinha congelado. Tudo mudou, mas o carinho de sempre tava ali... Sou muito grata a esse grupo e foi uma delícia reunir todo mundo lá em casa. Fãzona dessa galera", escreveu ela, em uma foto ao lado de atores, como Aghata Moreira e Rodrigo Simas.