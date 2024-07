Alexander, filho de Ronaldo Fenômeno, foi batizado - Divulgação

Publicado 08/07/2024 20:07

Rio - Alexander Nazário de Lima, de 19 anos, filho de Ronaldo Fenômeno e da fisiculturista Michele Umezu, foi batizado no último sábado (6). A cerimônia aconteceu na igreja evangélica Ceizs, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A mãe disse que o rapaz sempre teve o desejo de se batizar: "Ele é diferente da maioria dessa geração", declarou.



Michele contou que a igreja evangélica só batiza a partir dos 12 anos para que se tenha mais entendimento sobre o batismo, e que o filho fez questão de fazer o curso para "entender realmente o significado do batismo". Além disso, ela apontou que Alexander "gosta de tranquilidade, não gosta de festas, não se encanta com essas coisas."



"Geralmente na nossa igreja o batismo é época de férias e ele sempre está com o pai na Espanha", detalhou a mãe do rapaz. Ela também explicou por que a cerimônia tem que ser realizada dessa forma: "O batismo nas águas foi algo instituído pelo próprio Senhor Jesus (Marcos 16.15-16). Além disso, os discípulos do Deus-Filho também batizavam as pessoas nas águas (João 3:22). Quem deseja receber o Espírito Santo e ser salvo em Cristo, precisa se batizar nas águas". Michele disse, ainda, que Alexander está muito feliz de ter sido batizado.

Além de Alexander, Ronaldo é pai de Ronald, do primeiro casamento, com Milene Domingues, e de Maria Sophia e Maria Alice, do relacionamento com Bia Antony.