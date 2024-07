Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank fazem surpresa para celebrar o aniversário do filho caçula - Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 18:44

Rio - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão comemorando, nesta segunda-feira (8), o aniversário de 4 anos do filho caçula, Zyan. Através do Stories no Instagram, os papais mostraram a surpresa que eles e os dois irmãos mais velhos, Títi e Bless fizeram para o pequeno: um café da manhã com o tema Hot Wheels.

"Como é de praxe... hoje é aniversário do Zyan, de quatro anos. O café da manhã que a gente faz, da nossa família, a gente encheu de carrinhos na mesa toda. E a gente vai acordar ele agora", disse a apresentadora.Nas redes sociais, Bruno Gagliasso fez uma homenagem para o filho, publicando fotos e vídeos de diversos momentos felizes ao lado de Zayn. "Como é bom ter um amigão! Pode soar meio lugar-comum, mas é a realidade… Ter alguém por perto que está sempre disposto a ser seu parceiro em qualquer aventura. Uma pessoa que compartilha sua paixão pelo Flamengo com a mesma intensidade. Alguém que não permite que falem mal de você sob hipótese alguma! Um amigo de verdade, que vive grudado em você. Alguém tão próximo que até a risada, o jeito de falar, o gestual… tudo é igual! Sou muito feliz por ter um amigão assim. E mais feliz ainda por esse grande amigo ser o meu filho"."Hoje nosso Baby Z (que nem é mais tão baby assim) completa quatro anos. Enxergo nele tantas coisas que eram difíceis de entender dentro de mim. Somos tão parecidos, que tenho até uma certa dó da Gio de ter aguentar 2 kkkkk Zyan é inteligente, passa o dia ligado no 220v, tá sempre inventando alguma coisa nova, ama explorar a natureza, ser amigo dos bichos, se jogar na lama e repetir tudo outra vez. Quando ele vê o manto rubro-negro então… Tudo vira festa!", continuou."Zyan é uma luz intensa, viva e que espalha felicidade por onde passa. Não conheço ninguém que não se encante por sua espontaneidade, seu brilho. E quero que ele continue assim, brilhando! Cheio de alegria e vigor. Que sua criatividade vá além e ele possa tudo aquilo que sonhar. Que ele seja gentil com o mundo e que o mundo retribua com bondade. Que ele saiba ouvir, respeitar e acolher. E que a boa sorte o acompanhe e a vida seja generosa com ele. Feliz aniversário, meu filho. Te amo demais. Seja sempre, sempre, sempre muito feliz e intenso!", finalizou o paizão.Giovanna também não ficou de fora e se derreteu pelo pequeno em seu Instagram. "Hoje é o dia do meu raio de sol, amor da minha vida! Meu BabyZ hoje faz 4 anos, e passou voando! Meu amor que entrou nossa minha vida literalmente como um furacão sem nem avisar! Ele chegou chegando de surpresa, e que surpresa! E ele é tão encantador que resolveu nascer no dia 8 (meu número predileto)!""Meu Deus, eu não consigo nem imaginar a minha vida sem o meu amorzinho! Ele inunda a nossa casa de alegria, emoção, amor e energia todos os dias! Ele ama viver! Ele ama a natureza! Ele ama a família! Ele ama tudo o que a vida pode nos proporcionar! Zyan é intenso, e assim como ele o amor dele pelas pessoas também! Canceriano de mão cheia, ele ama, ele sofre e é muito emotivo!", disse."Alias, não queira decepciona-lo, rsrs…eu amo como Zyan se joga em todas as suas facetas, hora fazendeiro, hora rapper, hora veterinário, hora jogador de futebol, capoeirista e assim vai…ele gosta de experimentar! E eu vou aprendendo dia a dia com ele, a ser mais leve, a me jogar mais, a chorar quando quero chorar, a gritar quando quero gritar e a gargalhar, aliás isso é o que mais faço com esse meu bebê careteiro! 'Te amo na Lua' como ele mesmo diz pra mim! Te amo que dói meu amor! E a mamãe estará sempre ao seu lado, te desejando uma vida linda, intensa e colorida como você!!!! Feliz Aniversário Zyan!!!", concluiu a mamãe.