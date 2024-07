MC Poze do Rodo e Vivi Noronha se declaram em arraiá - Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 14:30

Rio - MC Poze do Rodo e Vivi Noronha decidiram eternizar o amor deles na pele. Na noite deste domingo (7), o casal organizou um arraiá e contratou um tatuador para ficar à disposição dos convidados. Juntos, eles tatuaram a inicial um do outro em suas mãos.

Poze tatuou a letra 'V', enquanto Vivi um 'M', já que o nome de batismo do funkeiro é Marlon. Sobre as tatuagens, a influenciadora brincou nos Stories, do Instagram: "O amor rendeu nessa festa".

Além das tatuagens, o casal ainda protagonizou um momento fofo em que os dois se declararam um para o outro. No discurso, Poze disse que não vê a hora de levar a mãe de três de seus cinco filhos ao altar e prometeu não magoar mais a influenciadora.

"Quero viver o resto da minha vida ao seu lado e ser muito feliz ao seu lado. Sem você, eu não tinha caminho, agora eu tenho caminho. Te amo do fundo do meu coração. Em breve nós estamos numa igreja se casando com você linda de branco. Muitas felicidades para nós. Te amo. Não se preocupada com nada porque eu sou todo seu, minha vida é sua. Nunca mais eu vou te magoar na minha vida, tá bom? Te amo", prometeu o funkeiro.

"Eu te amo muito. Obrigada por tudo o que você faz por mim e por sua família e eu espero ansiosamente pelo nosso casamento que eu sei que não vai demorar. Te amo demais", se declarou Vivi.