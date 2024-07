Aline Wirley e Igor Rickli vão ao teatro com os filhos Antônio, Fátima e Willkson - Victor Chapetta/Ag.news

Aline Wirley e Igor Rickli vão ao teatro com os filhos Antônio, Fátima e Willkson Victor Chapetta/Ag.news

Publicado 08/07/2024 20:35

Rio - Aline Wirley e Igor Rickli foram à estreia da peça 'Hair Spray' no Centro, nesta segunda-feira (8) acompanhados dos filhos: Antônio, de 10 anos, Fátima, também de 10 anos, e Willkson, de 7.

Em junho deste ano, o casal celebrou o fim do processo de adoção de Fátima e Willkson. "A gente está tão feliz, meu Deus. Acabou, finalizou o processo das crianças. Chegaram as certidões dos nossos filhotes e agora eles são no papel Fátima Cristóforo e Will Cristóforo", escreveram na rede social.