Rafael Cardoso posta fotos em famíliaReprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 18:00

Rio - Rafael Cardoso, de 38 anos, publicou em suas redes sociais, neste domingo (7), uma série de fotos em família. Ao lado de sua companheira, a psicóloga Carol Ferraz, da filha caçula, Helena, de oito meses, e do sobrinho, Gabriel Cardoso, ele celebrou: "E que venha a semana: foco, trabalho, resiliência. Com amor fica mais leve!".

Helena é a terceira filha do ator, que também é pai de Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4, frutos do casamento de 15 anos com a influenciadora Mariana Bridi.