Paolla Oliveira mostra rotina de treino no InstagramReprodução/Instagram

Publicado 08/07/2024 14:04 | Atualizado 08/07/2024 14:06

Rio - Paolla Oliveira, 41 anos, compartilhou sua rotina de treinos com seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (8). A atriz aparece no vídeo tendo aulas com direito a boxe, pulada de corda e admitiu que nem sempre acordar animada para praticar atividade física.

"Às vezes sinto que é preciso mudar a ordem das coisas. Não acordo animadíssima todo dia para treinar, carregar essa corda pesada, dar socos ou pular corda, nem nada disso. Mas eu vou, não como obrigação, mas como a possibilidade de aquilo me transformar", iniciou.

Ela ainda contou que, mesmo contrariada, se esforça e vai. 'E fico assim, fazendo cara feia, falo uns palavrões e quando vejo fui tomada de outra energia! Já estou mais disposta e ativa. Não é animar para fazer, é fazer para se animar!", aconselhou.