Patrícia Poeta posa para fotos na praiaReprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 11:42

Rio - Patrícia Poeta está aproveitando o início das férias. Em uma publicação no Instagram, a apresentadora do "Encontro", da TV Globo, exibiu algumas fotos na praia, recebendo diversos elogios dos seguidores, incluindo famosos.



"Descanso", escreveu Patrícia na legenda das imagens. Ela, no entanto, fez mistério sobre o local dos registros, colocando a região apenas como "Localiza Aí".



Nos comentários, o ator Ary Fontoura e a ex-BBB Isabelle Nogueira destacaram a beleza de Poeta: "Linda". "Perfeição demais, em todos os sentidos", escreveu outro seguidor.



Houve ainda internautas que tentaram identificar o lugar misterioso das fotos. "Visual lindo, praia, céu e mar. Parece minha Paratytrindade", comentou uma seguidora. "Cancun, Méximo", disse outro. "Grécia?", questionou mais um.



Na última sexta-feira (5), Patrícia Poeta divulgou que iria se afastar do programa por um tempo, alegando que precisava de um período de descanso para se recuperar do trabalho intenso. "Hoje saio de férias. Trabalhar com amor é preciso, mas descansar é essencial também", escreveu ela, em uma publicação nas redes.