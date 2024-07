Dado Dolabella enche Wanessa Camargo de carinhos - Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 21:33 | Atualizado 08/07/2024 21:37

Rio - Dado Dolabella compartilhou um vídeo romântico nas redes sociais ao lado de Wanessa Camargo, nesta segunda-feira (8). Nas imagens, o casal aparece curtindo um passeio de barco, enquanto ele enche a cantora de beijinhos. Dado aproveitou os registros do dia de lazer para se declarar à namorada.

"Oi, tempo. Vento, tempestade, distância. Gratidão. Vocês nos deixam mais forte. Vinte anos depois, olhe para nós aqui de novo!", escreveu o ator ao se declarar para a ex-BBB. Wanessa reagiu à publicação. "Mais fortes do que nunca", comentou



Quem também esteve no passeio foi Ana Flor, de 12 anos, filha do ator com a ex-mulher Juliana Wolter, e uma amiga do casal, Marcela Barbieri.

O casal reatou o namoro mais uma vez recentemente. Eles haviam terminado após a saída da cantora do BBB 24, quando ela expressou a necessidade de focar em si mesma. Os artistas namoraram entre 2000 e 2002 e retomaram o relacionamento em 2022, pouco tempo depois de Wanessa anunciar o fim do casamento com o empresário Marcos Buaiz, com quem tem dois filhos.

