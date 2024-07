Giovanna Ewbank mostra barriga sarada e preparativos para viagem: Adivinhem o destino - Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 08:51 | Atualizado 08/07/2024 08:56

Rio - A apresentadora Giovanna Ewbank, de 37 anos, utilizou as redes sociais, neste domingo (7), para mostrar a barriga sarada e os preparativos de uma viagem. No entanto, ela não revelou onde vai curtir o momento de descanso e brincou com os seguidores sobre possíveis lugares.

"Adivinhem o destino?", perguntou a apresentadora nos stories do Instagram. "Fazendo a mala para as férias. Vem, verão!", escreveu a artista na imagem. No registro ela apareceu com dois looks exibindo o tanquinho: biquíni na cor terracota e um maiô amarelo.