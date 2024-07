Cininha de Paula debocha ao pedir papel de Odete Roitman em remake de 'Vale Tudo' - Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 08:43 | Atualizado 08/07/2024 08:44

Rio - Cininha de Paula, de 65 anos, publicou um vídeo no Isntagram, neste sábado (6), no qual, em tom de deboche, pede o papel da vilã Odete Roitman, no remake da novela "Vale Tudo", escrita por Gilberto Braga, na TV Globo."Gente, queria tanto, tanto fazer a Odete Roitman. Eu sou uma mulher chique, boa atriz, mas eu não tenho um milhão de seguidores", ironizou a artista, fazendo uma referência à tendência da emissora em escalar influenciadores para os elencos das novelas.A crítica da atriz seguiu na legenda da publicação: "A verdade é se não tem seguidores! Não é escalado. Sei que Beatriz Segall iria me abençoar! Ela que quase foi minha tia… Me adorava como atriz". Segall (1926-2018) deu vida à vilã que ficou marcada na história da teledramaturgia.A escalação de influenciadores para as produções da Globo vem recebendo queixas de atores. Hugo Gross, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio (Sated/RJ), já falou sobre o assunto , quando anunciou que iria entrar com uma ação contra a emissora devido ao valor pago pelas reprises das novelas."Eles acham que as pessoas que tem dois milhões de seguidores vão fazer sucesso. Não vão. Na época de Gilberto Braga e Manuel Carlos não existia isso. Tanto é que esses folhetins que estão voltando não estão tendo o boom", desabafou na ocasião.