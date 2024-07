Matteus Amaral e Isabelle Nogueira em São Paulo - Reprodução / Instagram

Matteus Amaral e Isabelle Nogueira em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 12:22

Rio - Casamento à vista? Após Isabelle Nogueira reclamar do frio que está passando em São Paulo, Matteus Amaral respondeu que a manauara precisa começar a se acostumar, deixando a dúvida no ar de que o relacionamento pode ganhar um novo status.

"Pense num frio que está fazendo aqui em São Paulo. Não é amor, não tá frio?", perguntou a ex-BBB, acrescentando que terá que comprar roupa para aguentar o clima paulistano. "Estou tendo que improvisar. Matteus me emprestou uma jaqueta dele".

Logo depois, Alegrete entrou no vídeo e falou aos seguidores: "Agora ela vai casar com um gaúcho. Ela vai ter que acostumar".

Isabelle e Matteus começaram a se relacionar ainda dentro da casa do "BBB 24". Após deixaram o reality, o relacionamento engatou e os dois seguem juntos do Sul ao Norte do país.