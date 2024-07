Luciano Huck abre mansão para festejar final do Dança dos Famosos - Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 10:25 | Atualizado 08/07/2024 12:24

Rio - O apresentador Luciano Huck abriu sua mansão, no Joá, Zona Sul do Rio, na noite deste domingo (7), para festejar a final do "Dança dos Famosos", do programa "Domingão com Huck", da TV Globo. O comunicador recebeu ex-participantes da competição, jurados e outras personalidades. A apresentadora Tati Machado, vencedora da edição , marcou presença na comemoração.

Na entrada da residência, no entanto, havia uma placa informando para que não fossem feitos registros da festa. "Bem-vindos à nossa casa. A partir daqui, sem fotos, sem redes sociais. Vamos guardar na memória", dizia o comunicado, em imagem divulgada no Instagram pelo apresentador Gominho.

Lucy Alves, Amaury Lorenzo, Gabriela Prioli, Henri Castelli, Enrique Diaz, MC Daniel, Micael Borges, Lexa e Juliano Floss foram alguns dos ex-integrantes do quadro do "Domingão" que compareceram ao evento. Nathalia Dill, Camila Queiroz, Juan Paiva e Sophie Charlotte, que fizeram parte do júri artístico, também estavam na lista de convidados.

Os jurados técnicos Zebrinha, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo posaram juntos na entrada. Preta Gil, Kebbler Toledo, Ricardo Vianna e Lívia Andrade também aproveitaram a noite. Apesar de recentemente ter sido clicado em clima de romance com Sophie, o cantor Xamã chegou sozinho na celebração.

