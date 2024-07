Alexandre Pato, Rebeca Abravanel, Patrícia Abravanel e Fábio Faria - Reprodução/Instagram

Alexandre Pato, Rebeca Abravanel, Patrícia Abravanel e Fábio FariaReprodução/Instagram

Publicado 08/07/2024 15:48

Rio - Alexandre Pato saiu em defesa da cunhada Patrícia Abravanel e mandou um recado após Lívia Andrade disparar uma indireta para a filha de Silvio Santos em uma mensagem desejando boas-vindas para Eliana na Globo.

fotogaleria

"Herdeira , honra o legado do pai, humilde e muito guerreira! Vaiiii Pati!", escreveu o jogador de futebol, casado com Rebeca Abravanel, na publicação da cunhada.

Patrícia recebeu mensagens de Mara Maravilha, Celso Portiolli e Sônia Abrão. "Pati, sua maior herança não está na grana, mas sim no seu DNA! Presente de Deus pra você, que tem honrado muito isso!", comentou a apresentadora da RedeTV!.

Entenda a polêmica

A polêmica começou após Lívia Andrade encontrar Eliana no "Domingão" e postar uma homenagem à ex-colega do SBT nas redes sociais. No meio da declaração, Lívia teria alfinetado Patrícia Abravanel: “Todo sucesso e felicidade pra Ela que nasceu guerreira e não herdeira!”. A frase gerou grande repercussão, provocando respostas e dividindo opiniões.





Patrícia Abravanel não deixou barato e respondeu à suposta indireta, sem citar nomes. "No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão.