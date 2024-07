Alexandre Nero, Karen Brusttolin e seus filhos, Noá e Inã - Divulgação

Publicado 08/07/2024 16:37 | Atualizado 08/07/2024 16:38

Rio - Alexandre Nero e Karen Brusttolin levaram seus dois filhos, Noá e Inã, para um passeio no AquaRio, na Gamboa. A família se deslocou até lá de metrô e VLT e, além da visita ao aquário que tem animais marinhos de várias espécies, incluindo tubarões, conheceu a experiência imersiva "Mar de Espelhos", que está com o novo espaço "Clareia", uma homenagem ao nascer e o pôr do sol do Rio de Janeiro.



"Teve estrela-do-mar, tubarão, Nemo, Dory, peixinhos coloridos, mar de espelhos aprendizado e até pedido de casamento (assiste aí nos vídeos, rs). E de bônus cruzamos pelo caminho a arte do @kobrastreetart na rua (o Noá que sacou! Orgulho ) e cantores no metrô", contou Nero no Instagram, nesta segunda-feira (8) .

Nero ainda detalhou como foi a ida até o aquário: "Fomos de metrô até a estação Cinelândia. Ali pegamos o VLT linha 1 sentido Rodoviária/Praia Formosa e descemos na estação Utopia-AquaRio", contou.

Segundo o ator, os filhos amaram o passeio: "A piazada viaja, literalmente. O Inã chegou a perguntar: 'A gente vai dormir aqui?'.

A família ainda presenciou um pedido de casamento diferente. Mergulhadores entraram no aquário e levantaram uma placa com a mensagem. "Todo mundo que estava lá foi convidado para a festa de casamento….Brincadeira Giselly, rs", disse.