Sem sussurro! Maya Massafera mostra pela primeira vez transformação na vozReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 17/07/2024 08:02 | Atualizado 17/07/2024 08:10

"Mas preciso deixar claro já que estou falando isso que é minha vida e preciso do meu tempo. Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar pro útero da minha mãe e quis ficar o mais quietinha possível. Só que eu voltei para a realidade antes porque começou a sair tanta matéria distorcida minha que eu preferi dar a minha cara a tapa e vir falar para vocês a verdadeira história", continuou a influenciadora.Em seguida, ela revelou que decidiu se pronunciar devido a cobrança de sua voz estar "feminina o suficiente" e também explicou alguns termos. "Esse primeiro vídeo resolvi falar sobre a palavra travesti. Eu sou uma mulher trans, uma mulher travesti. Você sabia que trans e mulher travesti é a mesma coisa? [...] Muita gente leva para o pejorativo ou que é quem não fez algum tipo de cirurgia estética e não tem nada a ver. Pra você ser uma mulher trans ou uma travesti, não precisa de cirurgia", falou a criadora de conteúdo."Estou muito feliz. Apareci antes do momento que estaria preparada e tenho que ir com calma. São muitas emoções dentro de mim porque eu não tive infância e juventude porque estava dentro de um corpo que não era meu. Peço desculpas se estou desagradando alguém, mas estou seguindo no meu tempo. Quero agradecer todas as mulheres trans que vieram antes de mim. A minha transição não está sendo fácil. Amo vocês do fundo do coração", finalizou.