Blake Lively e Ryan ReynoldsAFP

Publicado 23/07/2024 11:52

Rio - O ator Ryan Reynolds, de 47 anos, divulgou o nome do quarto filho com a sua mulher Blake Lively, de 36. Caçula do casal, Olin nasceu em fevereiro de 2023, mas só teve o nome revelado nesta segunda-feira (22), durante a estreia de "Deadpool & Wolverine", em Nova York, nos Estados Unidos.



A revelação aconteceu no discurso do ator no palco. "Quero começar agradecendo à minha esposa Blake, que está aqui. Quero agradecer aos meus filhos James, Inez, Betty e Olin, que estão presentes: espero que, se tiver sorte, este momento seja a coisa mais traumática — isto é, o conteúdo deste filme — que aconteça na sua vida maravilhosa. Adoro que toda a minha família esteja aqui", disse.

Além de Olin, Ryan Reynolds e Blake Lively, atriz da série norte-americana "Gossip Girl", são pais de James, 9, Inez, 7 e Betty, 4.