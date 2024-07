Wanessa Camargo e Dado Dolabella curtem os momentos em Goiás - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo e Dado Dolabella curtem os momentos em GoiásReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 10:28

Rio - Wanessa Camargo, de 41 anos, se declarou, em uma publicação no Instagram, para o namorado, Dado Dolabella, que completou 44 anos no sábado (20). O casal viajou para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para comemorar o aniversário, junto com os filhos da cantora, José Marcos, 13, e João Francisco, 10.

"Celebrando 44 anos de vida do meu amor na Chapada dos Veadeiros! Revivendo memórias preciosas do passado e criando novas lembranças incríveis hoje. Que venham mais aventuras, sorrisos e momentos especiais juntos. Feliz aniversário, meu coração", escreveu Wanessa.

Nas redes sociais, a filha de Zezé Di Camargo e Zilu mostrou o passeio em família. De biquíni, a artista nadou em uma cachoeira e tomou sol ao lado dos filhos, frutos do casamento que ela teve com Marcus Buaiz.

O aniversariante também compartilhou os momentos da viagem em um vídeo. "Mais uma oportunidade de viver um novo ciclo nessa jornada divina. Gratidão, pai celestial, mãe terrena, minha mãe, pai, filhos, amor, amores… Hoje na Chapada, sonhos se materializando… Na lua cheia, os cristais ficam mais fortes e a energia flui mais intensa. Aquilo que você deseja acontece. Acredita. Agradeça. A graça desce. Gratidão por você que chegou até aqui… e ainda não desistiu de me seguir.. Aprendo muito com vocês…".