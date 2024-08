Caetano Veloso completa 82 anos nesta quarta-feira (2) - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 07/08/2024 09:59

Rio - Um dos maiores ícones da música brasileira, Caetano Veloso completa 82 anos, nesta quarta-feira (7), e ganhou uma série de homenagens nas redes sociais. O cantor e compositor foi parabenizado por familiares, como a mulher Paula Lavigne e a irmã Maria Bethânia, e diversos famosos.

"Ele é das águas profundas. Caetano, feliz aniversário, meu irmão. Saúde, vida, lindas canções, vitórias em seu caminho. Feliz de dividir o palco com você, hoje. Quando pequenos dividimos os galhos das mangueiras do quintal de nossa casa, a música para aprender, hoje o mesmo prazer e confiança. O trapézio e a música. 'Paixões fevereiras'. Dia de sol apra te fazer feliz. Todo amor de sempre. Sua, MB.", escreveu Bethânia. Já Paula Lavigne compartilhou vários momentos com o amado: "Vovô, nós te amamos muito. Parabéns!".

Djavan publicou um vídeo com Caetano e desejou saúde ao artista. "A glória da vida de Caetano Veloso! Viva! 07 de agosto, dia do nascimento de Caetano Emanuel Vianna Telles Velloso! Nesse vídeo, Djavan e Caetano cantam 'Luz do Sol', composta pelo aniversariante, num um especial de TV da década de 80, coisa linda! Feliz aniversário, Caetano! Muita saúde, muito amor, muita paz e abundância!".

Vanessa da Matta também celebrou o cantor. "É que ele é brasileiro. É que ele é poeta. Melodista dos melhores Letrista também, daqueles que compõem músicas inteiras. Ele com ele e músicas maravilhosas. Ele é nosso. 'Que sorte a nossa, hein?'. Felicidades e muitos anos de vida, Leãozinho! Seu aniversário também é nosso! Te amo, Caetano".

Ministra da cultura, Margareth Menezes destacou a importância do artista para a cultura brasileira: "Um diamante presente no meu coração. Dia de celebrar a vida do mestre e amigo Caetano Veloso, tão importante para a cultura e marcante na história da música brasileira. Me sinto honrada pela nossa conexão. Você sempre gentil e querido, agradeço sempre pela oportunidade de troca e amizade. Viva Caetano!".

