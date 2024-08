Maya Massafera compartilha clique ao lado de Anitta, Bruna Griphao e mais famosas - Reprodução do Instagram

Maya Massafera compartilha clique ao lado de Anitta, Bruna Griphao e mais famosasReprodução do Instagram

Publicado 12/08/2024 08:14 | Atualizado 12/08/2024 08:42

Rio - Maya Massafera curtiu o domingo (11) em uma praia na Grécia acompanhada de um time de famosas. Em uma publicação feita no Instagram, a influenciadora digital aparece ao lado de Anitta, Duda Beat, Bruna Griphao, Dani Calabresa, Vivi Wanderley e outras amiigas. As artistas se divertiram no local e colocaram o corpão pra jogo. Em um restaurante da região, elas também dançaram muito.

fotogaleria

Horas antes, Anitta contou que sua mala foi extraviada. "Decidi mandar minha mala de férias, com biquíni, de viagem de férias,pela minha amiguinha. O que aconteceu? A mala não chegou. Estou sem roupa agora. Vou ter que ir para a praia de calça jeans, jaquetinha... Vou ter que ir de quarto em quarto pedir roupa emprestada. Que humilhação", comentou.