Theodoro é sucesso na internet - Marcelo Ringo / Divulgação

Theodoro é sucesso na internetMarcelo Ringo / Divulgação

Publicado 14/08/2024 06:00

Rio - Cria de Campo Grande, na Zona Oeste, o ex-vendedor Felipe Theodoro, de 35 anos, mais conhecido como Theo, viu a vida mudar há três anos e meio. Com 4,7 milhões de seguidores no Instagram e outros 2 milhões no TikTok, o influenciador digital ganhou notoriedade durante a pandemia, quando gritava "bom dia" de sua varanda e saía correndo. De lá para cá, conquistou uma legião de fãs, divertindo as "irmãs", como ele mesmo fala, com vídeos motivacionais e mostrando sua rotina.

fotogaleria

"Imagina você acordar todo dia, fazer vídeo, tirar ideia de sei lá da onde, fazer vídeo, entregar esse conteúdo, entender como usa a internet para crescer. Misericórdia. Nem lembro, acho que foi uma mistura de sorte com vontade de acontecer, com 'só tinha isso' também. Não tinha muita opção, era isso ou isso. Mas no final deu tudo certo, não é? É até engraçado de ver", diverte-se.

A experiência de Theo como vendedor do setor de varejo é usada até hoje como inspiração na hora de criar conteúdos. "Decidi nunca largar de mão, porque existe a oportunidade de trabalhar com as pessoas do varejo. Tanto que hoje faço vários trabalhos de vendas. O varejo é algo que a gente sempre cuidou para trabalhar nessa área, porque tem oportunidade, seja palestra, seja visitar uma empresa", lista.

Com bom poder de convencimento, o influenciador incentiva a mulherada a ir atrás de seus objetivos, já que seu público é 90% feminino. "A gente faz a empresária, a gastadeira, a amante, a mulher submissa, mas sempre o intuito dos vídeos é levantar as pessoas, trazer empoderamento. Trazer aquela brincadeira de que você é uma pessoa incrível, independente dos seus problemas; você é uma pessoa capaz de mudar a sua história, de alcançar seus objetivos. Então, a gente sempre vai para um lado motivacional."

Se antes, ele bombava com o bordão "se eu não me mimar, quem me mimarás?", incentivando as fãs a se presentearem, atualmente, a dica é: "seja feliz no simples". "O que é o simples? Ir às Maldivas de primeira classe? Pode ser o simples para você (risos). O simples não tem valor agregado, em relação a dinheiro, ele é o que te faz feliz, literalmente, entendeu? Então, essa é a nossa tese".

Outro conselho é: "Nunca saia sem batom". "A gente não pode dar essa oportunidade pro inimigo. Imagina sair de casa parecendo um dragão. Aí encontra na rua uma seguidora, a primeira coisa que ela faz é: 'ah, vamos tirar uma foto', e você tá feio igual o diabo. Deus me livre. Não, tem que estar sempre dentro do mínimo exigido", afirma Theodoro, aos risos.

Mudança

Em suas redes sociais, o influenciador tem compartilhado alguns "perrengues" e gastos da obra de seu endereço. A previsão para mudança é 1º de novembro. "Então, meu filho, vai ser pós-Halloween ali, o Dia das Bruxas, entendeu? Bota tudo na mala e sai voado, hein? (risos). E aí, no final do ano, a gente começa uma nova etapa da nossa vida, que delícia. Posso nem esperar, gente", declara ele, que vive em um apartamento na Barra da Tijuca, com Eduardo, seu "FM" (futuro marido, nas palavras do influenciador).

Pioneiro

O sucesso de Theodoro é tanto que ele é o primeiro homem a estampar uma embalagem de tinturas para cabelos femininos, no tom "chocolate amargo", um castanho escuro com reflexos marrons. "Essa caixinha é uma representatividade absurda", disse ele que se emocionou ao ver o kit com as tintas com sua foto. "O nosso trabalho pode levar a gente para lugares que a gente nunca imaginaria. É óbvio que hoje uma profissão tão importante como a de influenciador digital te proporciona muitas coisas, mas independente da sua área, o que você quer alcançar, só você ter a estratégia ali para fazer acontecer, ter o entendimento, a maturidade de onde você quer chegar, o que você quer fazer, e isso é muito incrível", avalia.