Sofia e Marina posam ao lado da avóReprodução do Instagram

Publicado 14/08/2024 08:51

Rio - Filhas de Gugu Liberato, as gêmeas Sofia e Marina compartilharam um clique raro ao lado da avó, Maria do Céu Moraes, de 94 anos, no Instagram Stories, nesta terça-feira (13). Na imagem, a mãe do apresentador - que morreu 2019 após sofrer uma queda em casa, nos Estados Unidos - aparece sorridente ao lado das netinhas e segurando um cachorrinho.

"Hoje foi dia de visitar a vovó linda", escreveram as gêmeas na publicação. As duas, que moram nos Estados Unidos, curtem uns dias de descanso no Brasil. Elas estão hospedadas em um hotel em São Paulo.

Maria do Céu recebe uma pensão vitalícia avaliada em aproximadamente R$ 160 mil desde a morte de Gugu, que deixou uma fortuna estimada em R$ 1 bilhão. Em seu testamento, o apresentador estipulou que 75% dos bens ficassem para os filhos - 25% para cada um - e que os outros 25% fossem divididos entre os cinco sobrinhos - 5% para cada um. Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, foi deixada de fora do testamento. As meninas defendem a mãe. João Augusto ficou ao lado da tia, inventariante do patrimônio do apresentador.