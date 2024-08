Silvio Santos e Tiago Abravanel - Reprodução / Instagram

Publicado 14/08/2024 20:48

Rio - Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, voltou a falar sobre o estado de saúde do avô, internado desde 1º de agosto. Durante a sessão de autógrafos do novo livro de Preta Gil, na noite desta quarta-feira (14) o cantor afirmou que o apresentador de 93 anos passa por um momento delicado e pediu que os fãs tenham fé e torçam pela recuperação de Silvio.

"Ele está bem, está sendo tratado nesse momento delicado, mas graças a Deus muito bem assistido por todos, toda a equipe do hospital, a família toda", iniciou Tiago ao colunista Lucas Pasin, do UOL, em um vídeo publicado no Instagram.

"Acho que é importante a união de todas as pessoas, pela fé também. É uma injeção de vida. A fé traz muita esperança. A gente tem que ter esperança de que ele fique bem logo", finalizou Tiago Abravanel.