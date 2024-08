Zé Vaqueiro, Ingra Soares e o caçula Arthur, que faleceu aos 11 meses - Reprodução/Instagram

Rio - Ingra Soares usou as redes sociais para compartilhar o presente para lá de especial que recebeu do marido, o sertanejo Zé Vaqueiro. Nos Stories, do Instagram, a influenciadora mostrou que ganhou três pulseiras com as iniciais dos filhos, inclusive a do caçula Arthur, que morreu pouco antes de completar 1 ano.

"Olha que lindas, ganhei do marido", escreveu ela na foto em que mostra as pulseiras com as iniciais dos filhos: Nicolly, de 13 anos, Daniel, de 4, e Arthur, que morreu aos 11 meses. A mais velha, fruto de um relacionamento anterior de Ingra, constantemente recebe o carinho do padrasto.